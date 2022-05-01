Kulu'da vatandaşlar yağmur duası yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı.

Kulu ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi Muhtarı Necibettin Kılıç tarafından organize edilen yağmur duası programına, Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, din adamları, müftülük personeli, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Kur'anı kerim tilaveti, Mevlidi şerif ve ilahilerin okunduğu programda, Hazreti Muhammed konulu sohbetin icra edilmesinin ardından yağmur duası yapıldı. Yeryüzünde suya ihtiyacı olan tüm canlılar için ve tarımsal alanların suya kavuşması dualar edildi. Program yağmur duasının ardından verilen iftar yemeğiyle sona erdi.