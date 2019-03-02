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Kulu'da Vergi Haftası etkinlikleri

Konya’nın Kulu ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kulu Anadolu Lisesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kulu Anadolu Lisesi, Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti.


25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan 30. Vergi Haftası etkinliği münasebetiyle Kulu Anadolu Lisesi müdürü, öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Vergi Dairesi Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek bilgi aldı. Anadolu Lisesi Müdürü Burak Akgün, Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması amacıyla Kulu Vergi Dairesine ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vergi vermenin kutsiyeti ve vergilerin ne için toplandığını, hangi hizmetlere dönüşerek tekrar vatandaşlara sunulduğu hakkında öğrencilere bilgilendirme yapan Vergi Dairesi Müdürü Rıza Kılıç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

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