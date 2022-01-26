Kulu'da yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Kulu'da yaşayan Mustafa Erdoğan, yoğun kar yağışı nedeni ile aç kalan kanatlı yaban hayvanlarını ve diğer hayvanlar için buğdaydan oluşan yemleri çeşitli mevkilerdeki açık alanlara bıraktı. Erdoğan, “Bizler evlerimizde tok yaşarken, yazı yabanı karla örtülmüş durumda olup aç kalarak şehir içerisine kadar inen ve hatta şehirler arası karayollarında karınlarını doyurabilmek için yem arayan hayvanları düşünüp evimizde rahat etmek bana zor geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir nebze de olsun yemlemek beni huzura kavuşturuyor, rahatlatıyor. Sağ kaldığım yıllarda da kış aylarında özellikle yer yüzünün karla kapalı kaldığı zamanlarda Allah'ın izniyle kuşların görebileceği çeşitli açık alanlar olan yerlere yem bırakmaya devam edeceğim” dedi.