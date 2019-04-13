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Kulu'da yağmur duası

Konya’nın Kulu ilçesi Kırkkuyu Mahallesinde yağmur duasına çıkıldı.

Konya'nın Kulu ilçesi Kırkkuyu Mahallesinde yağmur duasına çıkıldı.


İlçeye bağlı Kırkkuyu Mahallesinde yağışsız ve kurak geçen günler nedeniyle ekili alanlarda mahsullerin istenilen verime ulaşmaması üzerine yağmur duasına çıkıldı. İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu'nun vaazı ile kılınan öğle namazına müteakiben gerçekleşen yağmur duasına mahalle halkının yanı sıra çevre mahallelerden de vatandaşlar katıldı. Dua sonrası gıda yardımında bulunularak yemek ikram edildi.


Mahalle Muhtarı Alim Öztüre, her yıl Nisan ayında yağmur duası için bir araya geldiklerini söyleyerek, katılanlara teşekkür etti.

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