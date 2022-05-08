İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kulu'da yağmur duası yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde mahsullerin daha verimli olması için yağmur duası yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde mahsullerin daha verimli olması için yağmur duası yapıldı.


Kulu Kapalı Pazar Yerinde yapılan yağmur duasında İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız ve cami imam hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Mevlid-i Şerif'in de okunduğu yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. Tarımsal alanlardaki mahsullerin daha verimli olması ve doğadaki bütün canlıların suya doyması için yapılan yağmur duasının ardından belediye ve vatandaşların katkılarıyla yemek ikramında bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.