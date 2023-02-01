Kulu'da yağmur duası yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde kış aylarının kurak geçmesi ve dün gece yağan karın yetersiz olması nedeniyle yağmur duası yapıldı.

Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde vatandaşlar yağmur duasında bir araya geldi. Kış aylarının kurak geçmesi ve dün geceki kar yağışının yetersiz olması nedeniyle Merkez Camisi'nde yağış için eller semaya açıldı. Yapılan yağmur duasından önce din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, kaside ve Mevlid-i Şerif okundu. Daha sonra Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından yağmur duası yapıldı.