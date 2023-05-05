Kulu'da yağmur duası yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı.

Kulu ilçe merkezinde bulunan Merkez Camisi'nde Cuma namazından önce Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından yağmur duası yapıldı. Cuma namazı öncesinde vaazını bitiren Müftü Yıldız, havaların kurak geçmesi nedeniyle vaaz sonrasında eller semaya açılarak tarımsal alanların kuruduğunu ve tüm canlıların ihtiyacı olan yağmurun yağması, kuraklığın bir nebzede olsun hafifletilmesi için Cenab-ı Allah'tan yardım istedi.