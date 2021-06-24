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Kulu'da yaz Kuran Kursu kayıtları başladı

Konya’nın Kulu ilçesinde yaz Kuran Kursu kayıtları başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaz Kuran Kursu kayıtları başladı.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl tüm ülke genelinde olduğu gibi Kulu'da da merkez ve çevre mahallelerde bulunan 80 cami ile 10 Kuran Kursunda yapılacak kayıtlar başladı. 5 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında eğitimlerin yapılacağını belirten İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız, Kuran Kursu kayıtlarının ise 23 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında www.diyanet.gov.tr adresinden veya en yakın cami ile Kuran Kursu öğreticilerine yapılacağını söyledi. 5-11 yaş arası öğrencilerin yüz yüze, 11-24 yaş arası öğrencilerin ise online olarak eğitim görecekleri belirtildi.

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