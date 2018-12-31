İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da Yemen için yaklaşık 43 bin lira toplandı

Konya’nın Kulu ilçesinde "Yemen için yardım kampanyası" kapsamında yaklaşık 43 bin lira toplandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde "Yemen için yardım kampanyası" kapsamında yaklaşık 43 bin lira toplandı.


Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından başlatılan "Yemen için yardım kampanyası" kapsamında Kulu ilçesinde 83 cami ve TDV Kulu Şubesince 42 bin 913 bin 50 lira toplandı. Kulu İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, makbuz karşılığında toplanan yardımların Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezinin belirttiği hesaba aktarıldığını söyledi. Müftü Kacaroğlu, kampanya boyunca her zaman mazlumun yanında olan yardımlarını esirgemeyen vatandaşlara şükranlarını sundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.