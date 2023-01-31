İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kulu'da yılının ilk karı yağdı

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza büründü.

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza büründü.


Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde çevre mahallelerde kar kalınlığının yaklaşık 7-8 santime kadar ulaştığı, ilçe merkezinde ise kar kalınlığının yaklaşık 4-5 santimetreyi bulduğu öğrenildi. Kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve diğer araçlar sürücülerinin daha dikkatli olmaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarılarda bulunuldu. Kar yağışı ilçedeki çiftçileri de memnun etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.