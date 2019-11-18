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Kulu'da yoğun sis etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkisini yoğunlaştıran sis trafiği olumsuz etkiledi.

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde etkisini yoğunlaştıran sis trafiği olumsuz etkiledi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Başta Ankara, Aksaray karayolu olmak üzere Ankara-Konya istikametinde de etkisini gösteren sisin, görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdüğü belirtildi.


Trafik ekipleri, sürücülere aşırı hız yapmamaları, daha dikkatli sürmeleri ve araçlarının ışıklarının yanık olarak dikkatlice yolculuk yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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