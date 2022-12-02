İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da yoğun sis etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.


Havaların soğudu bugünlerde sabahın erken saatlerinden itibaren Kulu Makas Kavşağı civarında yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yaklaşık 35-40 metrelere kadar düştüğü Ankara-Aksaray, Ankara-Konya yoluna çıkan sürücüler yoğun sisle karşılaştı. Okul gidecek olan servis aracı sürücülerinin ve diğer araç sürücülerine daha dikkatli olmaları için sabahın ilk saatlerinden itibaren polis ekipleri, araçlarının sis lambalarını yakmalarını hızlarını da diğer günlere göre daha azaltmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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