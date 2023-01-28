Kulu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Konya'nın Kulu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelere yılın ilk karı yağdı.

Kış aylarının ortasına gelinmesi ile henüz yağmur ve karın yağmadığı, kuraklığın yaşandığı Kulu'da gece geç saatlerde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Başta Karacadağ ve eteklerinde bulunan çevre mahallelerden Karacadağ, Karacadere, Canımana, Dipdede, Hisar, Tavlıören, Arşıncı, Kırkpınar mahallelerine yağan kar beyaz örtü oluşturdu. Kuraklık nedeni ile ilçe genelinde bulunan bütün camilerde kar ve yağmur dualarının yapıldığı günlerde yağış başta çiftçiler olmak üzere vatandaşları sevindirdi.