Kulu'da zabıtalar dilencilere göz açtırmıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde zabıta ekipleri, çocuklarını kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde Kurban Bayramı dolasıyla yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşların artmasını fırsata çeviren dilenciler yoğun şikayetlere neden oldu. Artan şikayetler üzerine ilçenin en işlek caddelerinde ve bulvarlarında denetimlerini artıran zabıta ekipleri, çocuklarını da kullanarak duygu sömürüsü yapıp para dilenen şahısları yakaladı. Zabıta müdürlüğüne götürülerek haklarında Kabahatler Kanununa muhalefetten idari para cezası kesilen dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara da el konuldu. Dışarıdan ilçeye gelen dilenciler, işlemlerinin ardından tekrar ilçe dışına bırakıldı.