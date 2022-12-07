Kulu'da zincir marketler denetlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde zincir marketlere fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürün denetimleri yapan zabıta ekipleri raflarda fahiş fiyat ve tarihi geçmiş ürün bulunduran marketlere ceza kesti.

Ülke genelinde son zamanlarda gündeme gelen zincir marketlerin fahiş fiyat artışı nedeniyle Kulu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan zincir marketlerindeki ürünleri tek tek inceledi. Özellikle süt ve süt ürünleri, et ürünleri, tavuk ürünleri gibi gıdaları denetlendi.

Kulu İlçe Belediye Başkanı Murat Ünver, bazı marketlerdeki raflarda bulunan gıda maddelerinin tarihlerinin geçmiş olduğunu bu maddelerin toplanıp imha edilerek gereken yasal para cezası kesildiğini belirtti. Başkan Ünver, “Marketler zincirleri başta olmak üzere bütün marketler ve diğer gıda maddesi satılan yerlerde denetimlerimizi sıklaştırarak uygulamalara devam edip gereken yasal cezalar verilerek gerekirse marketlerin kapısına kilit dahi vurulacak” şeklinde konuştu.