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Kululu gaziye ziyaret

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ilçede yaşayan Gazi Mehmet Yücel’i ziyaret ederek hediye verdi.

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ilçede yaşayan Gazi Mehmet Yücel'i ziyaret ederek hediye verdi.


Kulu'ya gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Kaymakam Ali Edip Budan'ı ziyaret etti. Daha sonra Kaymakam Budan ve vakıf yöneticileri birlikte Şemdinli'de askerlik vazifesini yaparken mermi ve şarapnel parçaları ile gözlerini kaybeden Kululu gazi Mehmet Yücel'i evinde ziyaret etti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, gazi Mehmet Yücel'e dizüstü bilgisayar hediye ederek, kullanımı hakkında bilgi verdi. Gazi Mehmet Yücel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyarette konuşan Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, “Allah sizden razı olsun. Türkiye için gözlerinizi feda ettiniz, hayatlarınızı, umutlarınızı feda ettiniz. Devlet de her zaman gazi ve şehitlerimizin aileleriyle beraber bizim yanımızda, Kaymakam bey her zaman sizin yanınızda, bizim yanımızda, kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.


Kaymakam Ali Edip Budan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakıf yetkililerine teşekkür etti.

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