Kulu'ya İstanbullu hayırseverlerden okuma salonu

Konya'nın Kulu ilçesinde İstanbullu hayırseverler tarafından ilk ve ortaokuluna yaptırılan okuma salonu düzenlenen törenle açıldı.

İstanbul'da ikamet eden hayırseverlerden Ayşegül Karamolla ve Nazire Erol tarafından, Kulu'ya bağlı Zincirlikuyu Mahallesinde bulunan İlk ve Ortaokuluna okuma salonu yaptırıldı. Okuma salonunun açılış kurdelesi Kaymakam Ali Edip Budan ve hayırseverler adına temsilen katılan Atilla Kıvılcım tarafından kesildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış programı için hazırlanan pasta Kaymakam Ali Edip Budan tarafından kesildi. Kaymakam Ali Edip Budan, okuma salonu yaptıran hayırseverler adına gelen Atilla Kıvılcım'a teşekkür plaketi takdim etti. Okul Müdürü Adem Demir ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak'a plaket takdim etti.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, "Okulumuza okuma salonu yapılmasına siz vesile olmuşsunuz. Size de öğretmenimiz aracılık etmiş. Ben okulumuz adına hem kendisine hem size okulumuz, beldemiz, mahallemiz adına hem şu an burada eğitim gören çocuklarımız, öğretmenlerimiz hem de bundan sonra bu okulda eğitim görecek çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Burası birlikte yaşamayı, paylaşmayı, bilgi edinmeyi verecek bir mekan. Böyle her şeyi paylaşma mekanları bizim için çok kıymetli. Ben buna sebep olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Okulumuza, beldemize, mahallemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Daha sonra Zincirlikuyu Lisesinde de inceleme yapan Kaymakam Budan, öğle vakti olması nedeniyle yemekhanede yemek yiyen öğrencileri ziyaret ederek yemek karavanalarını inceledi. Kaymakam Budan, daha sonra, Okul Müdürü Abdullah Akan ve öğretmenler ile tanışarak sohbet etti.

Okuma Salonunun açılışına, Kaymakam Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Zincirlikuyu İlk ve Ortaokulu Müdürü Adem Demir, Mahalle Muhtarı Kemal Erdem, hayırseverleri temsil için gelen Atilla Kıvılcım, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.