İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'ya mevsimin ilk karı yağdı

Konya’nın Kulu ilçesine gece yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Konya'nın Kulu ilçesine gece yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.


Gece geç saatlerde kısa süre yağan yağmurundan ardından 2 saate yakın yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı sabah okula giden çocuklar tarafından mutluluk ve sevinç ile karşılandı. Kar yağışının ardından yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yüksek kesimlerinde kar kalınlığı daha fazla olurken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.