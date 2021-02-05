Kur'an Kursu öğrencilerine hafızlık belgeleri verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafızlık sınavında başarı gösteren Kız Kur'an Kursu öğrencilerine belgeleri düzenlenen törende verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavında başarı elde eden Beyşehir Eşrefuoğlu Mehmet Yardım Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencileri hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Kız öğrencilere belgeleri İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen programda verildi. Programa İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Müftülük Şube Müdürü Abdullah Güler ile hafızlık tesbit sınavında başarılı olan öğrenciler ve kurs öğreticileri katıldı. Öğrencilere belgelerini veren Müftü Kükrek, yetişmesinde emeği olan velileri ve kurs öğreticileri Hüsna Taşan, Nagehan Bahçeci ve Elife Miroğlu'nu tebrik etti.