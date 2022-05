Kur'an öğreniyorum yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen ve yoğun bir ilgiyle karşılanan “Kur'an Öğreniyorum Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Rahmet, bereket ve Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'te çocukların, gençlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine ve okumalarına vesile olmak amacıyla online olarak gerçekleştirilen Kur'an Öğreniyorum Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Ödül Töreni öncesi ve sonrasında Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleriyle çocuklar Hatice Hatun Külliyesi bahçesinde aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi. Hatice Hatun Külliyesi'nde Teravih namazı sonrasında düzenlenen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Kur'anı öğrenmenin yaşı yok”

Kuran öğrenmenin önemine değinerek Kuran Öğreniyorum Yarışmasının amacına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu sene Ramazan elhamdülillah çok bereketli geçiyor ve artık sonuna geldik Ramazan'ın mübarek bir ayı sonlandırıyoruz. Bu sene Ramazan'ın en güzel bereketi çocuklarımızın cıvıl cıvıl ortada olması, camide teravih namazı kılarken saflarımızın arasında koşturması. Şu an Hatice Hatun Külliyesi'ndeyiz bu program için özellikle burayı tercih ettik. Çünkü burası bizim için özel bir yer ve burası bizim için özel bir proje. Bu projenin her yere örnek olmasını istiyoruz. Bu projenin merkezinde cami var bir tarafında çocuk mektebi var. 4-6 yaş çocuklarımızın hem Kur'an öğrendiği hem temel dini bilgilerimizi öğrendiği bir yer var hemen diğer tarafından millet kıraathanesi var. Burada yediden yetmişe tabiri caizse bütün mahalledeki her yaş grubundan hemşehrimizin istifade edebileceği millet kıraathanemiz var. Hemen yanında da gündüz hanımların, akşamları beylerin istifade edebileceği güzel bir lokalimiz var. Burası aslında bütün bir mahallenin ihtiyaçların karşılandığı ortak bir mekan. Arzu ediyoruz ki bütün mahallelerimizde bu tür külliyelerimiz olsun ve en başta çocuklarımız okul öncesinde 4-6 yaş grubunda Kur'anı öğrensinler, temel dini bilgileri burada alsınlar ilkokula başladıkları zaman donanımlı bir şekilde başlamış olsunlar istiyoruz. Bu özel programı da bu sebeple burada yapmak istedik. Ben bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, gençlerimize teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kur'anı öğrenmek için yaş engeli yok her yaşta öğrenmek mümkün yeter ki azmedelim çalışalım” diye konuştu.

“Bu yarışma, Covid sürecinin zorluğunun bir bereketi oldu”

Yarışmanın pandemi sürecinde çocuklara ve gençlere Kur'an öğretmek için bir vesile olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Covid sürecinde böyle bir proje başlatmıştık Ramazan ayı içerisinde dijital ortada çocuklarımıza, gençlerimize Kur'anı öğretelim ve onları da ödüllendirelim diye. Bu Covid sürecinin bir sürü zorluğunu yaşadık ama bu da bereketlerinden bir tanesi oldu bu projemizi bu Ramazan ayında da devam ettirdik ve az önce de ifade edildiği gibi oldukça yoğun bir ilgi oluştu. Hatta Türkiye dışından da katılım oldu ama sadece Selçuklu sınırları içerisindeki yarışmacılarımızı dahil edebildik ve kardeşlerimiz de hakikaten çok güzel bir şekilde Kur'anı okudular. Videoda gördüğünüz okuma anları sistemde bir dakika içerisinde hazırlık yapılmadan, bilmedikleri ayetlerin anlık açılmasıyla tilavet gerçekleştirildi. Hepsini tebrik ediyorum inşallah Kur'an dolu günler olsun. Tekrar Ramazanımız mübarek olsun artık Ramazan'a veda ediyoruz ve bayrama erişiyoruz. Bütün mahallemizin Selçuklumuzun, Konyamızın ve ülkemizin bayramını tebrik ediyorum şimdiden” dedi.

“Kur'an çocuklarımızın sesiyle daha güzel”

Başkan Pekyatırmacı'nın ardından söz alan Konya İl Müftüsü Ali Öge de, “Ramazan ayı boyunca gezdiğimiz başkanımızla denk geldiğimiz bazı programlarımız da oldu. Konyamız hakikaten çok güzel ama Selçuklu Sizinle Güzel, Konya sizinle güzel, Hatice Hatun Külliyesi sizinle güzel, camilerimiz yavrularımızla güzel, Kur'an sizin seslerinizle daha güzel oluyor. Bu yarışmayı düzenleyen başta başkanımız olmak üzere emek veren, gayret eden sizleri gönülden kutluyorum en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

Kur'an Öğreniyorum Yarışması Başvuruları 26 Mart 2022 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında selcukluogreniyor.com adresinden online olarak yapıldı. Platform 4 bin 560 üye sayısına ulaşmış olup, 779 üye yarışmaya katıldı. Hazırlanıp yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i öğrenme eğitim videolarından faydalanmak için sisteme 52 bin kez giriş yapılarak, toplamda 10 bin saat izlenme süresine ulaşıldı.

Siteye üye kaydı bulunmaksızın 30 binden fazla ziyaretçi gelmiş olup. Platform ulusal olarak onlarca farklı şehirden, uluslararası olarak da sekiz farklı ülkeden ziyaret edildi. Ödül töreni, üç kategoride dereceye giren öğrencilere hediyelerin protokol tarafından takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.