Kur'an Öğreniyorum Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen ve bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen “Kur'an Öğreniyorum Yarışması”nda dereceye girenler düzenlenen program ile ödüllerine kavuştu.

Selçuklu Belediyesi tarafından Rahmet, bereket ve Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'te çocukların, gençlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerine ve okumalarına vesile olmak amacıyla gerçekleştirilen Kur'an Öğrenme ve Okuma Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı. Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra ödül alan yarışmacıların aileleri ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Yarışma yoğun ilgi gördü

Kur'an Öğreniyorum Yarışması Başvuruları 18 Mart 2023 - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında selcukluogreniyor.com adresinden online olarak yapıldı. 15 Nisan 2023 tarihinde 11:00 - 23:00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilen yarışmanın sonucu 17 Nisan 2023 tarihinde selcukluogreniyor.com site adresinden duyuruldu. Yarışmaya katılmak için açılan başvuru platformuna 6 bin 522 üye kaydı oldu. İzleyerek ve dinleyerek öğretilen Kur'an'ı Kerim derslerinin; 12 bin saatin üzerinde izlenme ve dinlenme sayısına ulaşması, eğitim almak için 586 bin 226 kez sisteme giriş yapılması ve 2,35 milyon web site talebinin olması yarışmaya olan ilgiyi ortaya koydu. 6-10, 11-15 ve 16-24 yaş kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlerden kategori birincileri tablet, ikincileri bisiklet üçüncüleri ise akıllı saat hediyesi ile ödüllendirildi. Ayrıca tüm kategoriler içerisinde; yarışmaya katılan, video gönderen ve sıralamaya giren toplam bin kişiye “Selçuklu Öğreniyor” isimli dini bilgiler içeren kutu oyunu, 500 kişiye ise “Şut ve Gol” isimli mekanik oyun, 200 kişiye “Bluetoth Kulaklık kargo yolu ile sahiplerine gönderildi.

“Yarışmaya yoğun katılım bizleri mutlu etti”

Kuran öğrenmenin önemine değinerek Kuran Öğrenme ve Okuma Yarışmasın amacına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yarışmaya katıldıkları için, Kuran'la meşgul oldukları için ve burada böyle güzel bir neticeyle de elde ettikleri için öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Gönlümüzde hepsi birinci. Bir sıralama yapıyoruz ama bu yarışmanın olağan akışı gereği. Asıl önemli olan onların Kur'an ile meşgul olmaları ve böyle bir yarışmaya dahil olmuş olmaları. O yüzden hepsini ben ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii çocuklarımızla birlikte siz ailelerini tebrik ediyorum. Sizler çocuklarımızı bu şekilde güzel bir ortamda yetiştirdiğiniz için, onların Kuran'ı meşgul olmasını temin ettiğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yarışmada bizim üçüncü senemiz. Pandemi süreci aslında pek çok olumsuzluğu beraberinde getirdi ama böyle güzellikleri de bize yaşama fırsatı verdi. Pandemi sayesinde biz uzaktan öğrenmeyi, uzaktan yarışmayı öğrenmiş olduk ve bu vesileyle de aslında çok yüksek sayıda gencimize, yüksek sayıda öğrencilerimize yüksek sayıda kitlelere ulaşma fırsatımız oldu. 6 bin 500 gencimizin burada Kur'an Öğreniyorum programına katılmış olmasa hakikaten bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Çünkü arzumuz gençlerimizin küçük yaştan itibaren Kur'an'la birlikte olmaları, Kuran'la sürekli meşgul olmaları ve Kuran'dan ilham almaları. Bu manada ben bütün ekip arkadaşlarıma da böyle bir programı gerçekleştirdikleri, bunun için emek ve çaba sarf ettikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da biz bu programı en iyi şekilde devam ettireceğiz. Daha önce geniş katılımlı ödül törenleri düzenlemiştik. Daha fazla sayıda misafirlerimizle birlikte olmuştuk. Bu sene deprem nedeniyle biz geniş katılımlı programlara bir miktar ara verdik. Bu programı da arzu ettik ki buradaki yarışmaya katılan hem gençlerimize, ailelerimizle birlikte olalım. Onlarla birlikte bu güzelliği, bu sevinci paylaşalım. Sizleri buraya davet ettik bu yüzden. İnşallah önümüzdeki süreçte daha güzel günlerde daha geniş katılımlı programlarda da sizlerle birlikte olmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

"Kur'an'ın mesajını en iyi şekilde öğrenerek onu yaşamamız gerekiyor"

Çocuklara Kuran ile olan bağlarını yaşam boyunca sıkı tutmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Pekyatırmacı, “Kuran ile birlikteliğiniz daim olsun çocuklar. Hep Kur'an'la birlikte yaşayın Kur'an'dan öğreneceğimiz çok şey var. Kur'an'ın bize anlattığı çok şey var. Sadece tabii Arapça telaffuz etmek yetmez. Arapça telaffuzu en güzel şekilde biz öğretmekle mükellefiz ama Kuran'ın anlamını da en iyi şekilde öğrenmemiz, en iyi şekilde onu da yaşamamız gerekiyor. Bu manada benim sizlere bir tavsiyem var. Kur'an'ın anlamını da mealinde mutlaka okuyun. Telaffuzunu en güzel şekilde zaten yerine getirdiniz, hepiniz çok güzel kıraatler ortaya koydunuz. Allah razı olsun. Ama Kuran'ın bize anlatmak istediği, vermek istediği mesajları da en güzel şekilde almamız gerekiyor. Bunun için de sizlerin Kur'an'la bu birlikteliğinizi bundan sonra da devam ettirmenizi arzu ediyorum. Tekrar Ramazanınız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bayrama eriştirsin diye de dua ediyorum. Rabbim bize böyle deprem afetlerini böyle acıları da bir daha yaşatmasın diye dua ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

Ödül töreni, üç kategoride dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.