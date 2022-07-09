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Kurban keserken hastanelik oldular

Konya’nın Kulu ilçesinde kurban keserken yaralanan acemi kasaplar ve kalp krizi bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kurban keserken yaralanan acemi kasaplar ve kalp krizi bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda, büyükbaş kurban kesmeye çalışan Hamit C. fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Hamit C. kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamit C. Konya'ya sevk edildi. Kurban keserken yaralanan vatandaşlar da acil servise gelerek tedavilerini yaptırdı.

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