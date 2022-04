Kuruyan Akşehir Gölü'ne su gelmeye başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinin simgesi olan, Nasreddin Hoca'nın ‘Ya Tutarsa' diye yoğurt mayaladığı, son yıllardaki kuraklıkla tamamen kuruma noktasına gelen Akşehir Gölü, bu yıl yağışlarla yeniden beslenmeye başladı. Akşehir çevresindeki dereler ve çaylar eriyen kar sularıyla coşarak gölü beslemeye başlarken, her yıl Temmuz ayında yapılan Nasreddin Hoca Şenliğinde gölde yapılamayan maya çalma merasiminin de gölde yapılması ümit ediliyor.

Akşehir Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Akşehir bu kış mevsiminde yağış açısından son 5 yılın en verimli dönemini geçirdi. Akşehir'de kış mevsiminin başlangıcı olan 2021 Kasım ayında metrekareye 46,4 kg, 2021 Aralık ayında 89,2 kg, 2022 Ocak ayında 58 kg, 2022 Şubat ayında 72 kg, 2022 Mart ayında ise 103 kg yağış düştüğü öğrenildi. Daha çok kar yağışı şeklinde olan bu yağışların ardından havaların ısınmasıyla özellikle Sultandağlarındaki eriyen karların suları, Akşehir Çayı'nı ve civardaki çeşitli dereleri suyla doldurup coşturdu. Bu çay ve derelerden akan sular Akşehir Gölü'ne akarak gölü beslemeye başladı. Bu yıl Mart ayında Akşehir'de 31 santimetre kar kalınlığı görüldüğü bildirilirken, bu kar kalınlığının da son 5 yıl içindeki Mart ayları arasında en yüksek veri olduğu kaydedildi.

“İnşallah bundan sonra göle maya çalma merasimimizi Akşehir Gölü'nde yapacağız”

Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği Başkanı ve Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, bereketli yağışlarla Akşehir Gölü'nün beslendiğini belirterek, “Bu eriyen kar suları Akşehir Gölü'ne adeta can oluyor. İnşallah bundan sonra göle maya çalma merasimimizi Akşehir Gölü'müzde yapacağız ve bundan sonra da devam edeceğiz diye ümit ediyorum. Çünkü 1940'lı yıllardan 2012 yılına kadar olan süreçte ortalama Akşehir'e düşen yıllık kar ve yağmur yağışı 650 milimetre civarındaydı. 2010 - 2020 yılı arasında bu yıllık ortalama yağış oranı 490 milimetrelere düştü. Hatta 2021 yılında bu rakam 445 milimetreye kadar düştü. Her geçen gün kuraklıkla beraber yıllık yağış oranımız azalmıştı. Yıllık yağış oranımızın azalması demek, gölümüzün beslenme damarlarının azalması, yok olması demekti. Elhamdülillah şu son 4-5 aylık dönemdeki kar ve yağmur yağışlarının toplam miktarı yaklaşık 400 milimetre oldu. Görüldüğü gibi bu 4-5 aylık yağışlar neredeyse bir yıllık yağış oranını bulmuş oldu. Bu durum bizi de çok mutlu etti ve ümitlendiriyor. İnşallah bu yağışlar gölümüze can olmaya devam edecek. Çiftçimize bereket olmaya devam edecek. Bu yıl kar yağışımız çok bereketli oldu. Uzun yıllardır bu kadar kar örtülü gün olmamıştı. Karlı gün sayımız 74 gün oldu. Bu durumda yine bereketin bir timsali oldu. Eski günlerdeki görkemli, canlı Akşehir Gölü'nü özlüyor ve o güzel göle kavuşacağımız günleri bekliyorum. İnşallah gölümüzün balıkçılık ve kamışçılık anlamında, ayrıca mikro klima etkisiyle tescilli Akşehir Kirazımıza bereket olacağı günleri bekliyorum” diye konuştu.