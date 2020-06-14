Kuş cenneti Düden Gölü güzergahı temizlendi

Konya'nın Kulu ilçesi sınırında bulunan 178 türden göçmen kuşa ev sahipliği yapan kuş cenneti Düden Gölü yol güzergahındaki çöpler temizlendi.

Kulu ilçesi sınırında bulunan kuş cenneti Düden Gölü güzergahı çöplerden temizlendi. 178 türden göçmen kuşun uğrak yeri olan Düden Gölü güzergahında ve sit alanlarda bulunan çöpler, temizlik işçileri ve iş makineleriyle temizlenerek kaldırıldı. Toplanan çöpler römorklara doldurularak götürüldü. Yetkililer kuş cenneti Düden Gölü çevresini ve sit alanları kirleten kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.