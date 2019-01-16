Kuş cennetinde, kış ortası kuş sayım mesaisi sürüyor

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda Ocak ayının ilk haftasında başlayan 2019 yılı kış ortası kuş sayımının sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya 8. ve Burdur 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen kuş sayımına kuş uzmanları da eşlik ediyor. Türkiye genelinde her yıl 12 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kış ortası kuş sayımı çalışmaları, sulak alanlardaki su kuşu değişimlerinin mevsimsel olarak izlenmesiyle önemli ölçüde veri elde edilmesine imkan sağlanması amacıyla yapılıyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalara Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan kuş cenneti niteliğindeki Beyşehir Gölü Milli Parkı da dahil ediliyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında Ocak ayının ilk haftasında başlayan ve halen süren kış ortası kuş sayımları oluşturulan 4 farklı ekiple beraber teleskop ve dürbünlerle gerçekleştiriliyor.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'na hakim noktalara yerleşerek gözetleme yapan ekipler, gün doğumu vakti başlayan mesaisini akşam gün batımı anlarına kadar sürdürüyor. Beyşehir Gölü içerisinde, göl kenarlarında ve sazlık sahada yaşam süren türler teleskop ve dürbünlerle tespit edilerek sayım gerçekleştiriliyor. Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın kuş cenneti niteliğindeki değişik türleri barındıran ve kuşlar için önemli üreme alanı olarak tercih ettiği Kızkalesi Adası da bu kapsamda karşı kıyılardan teleskoplar vasıtasıyla taranarak kuş varlığı ortaya çıkarılıyor.

Kış ortası kuş sayımı çalışmalarının sonlanmasının ardından Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok yerindeki sulak alanda yaşam süren kuş varlığının 2019 yılı verilerinin ortaya çıkarılmış olacağı belirtildi.