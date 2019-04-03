Kuş sürücüleri ve sokak hayvanlarının çöplüğü mesken tuttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, günlerdir etkili olan soğuk hava nedeniyle beslenmede güçlük çeken kuş sürüleri ve sokak hayvanları kentin çöplüğünü mesken haline getirdi.

Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir Gölü, yılın her mevsimi onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu konumuyla kuş cenneti olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü'nde kar yağışı sonrası gelen soğuk hava, doğal yaşamı da etkiledi. Beslenme güçlüğü yaşayan leylekler ve diğer kuş türleri, yiyecek bulabilmek için sürüler halinde Beyşehir'in çöp toplama merkezine akın etti. Leyleklerin sürüler halinde uçuşan diğer kuş türleri arasında çöpler arasında yiyecek arayışı ilginç görüntüler oluşturdu. Bu arada, ilçedeki başıboş sokak hayvanları da çöp toplama merkezinde yiyecek bulma derdine düştü.

Çöp toplama merkezindeki canlıların ekmek mücadelesi, ilçedeki fotoğraf tutkunlarının da soluğu bu bölgede almasına yol açtı. Fotoğrafçılar, toplu halde yiyecek arayan kuş türlerini çekebilmek için uzun süre alanda mesai yaptı.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, baharı müjdeleyen leyleklerin bu yıl ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçedeki yuvalarına dönüş yaptığını vurgulayarak, “Havalar ısındı, her zamanki gibi ağaçlar çiçek açtı, ancak yuvalarına gelen leylekler 8-10 yıl önce yaşandığı gibi bahar mevsiminde bu yıl da kar sürprizi yaşadı. Ardından etkisini göstermeye başlayan soğuk hava nedeniyle beslenmede zorluk yaşadıklarını gözledik. Doğal beslenme alanlarında göremeyince Beyşehir'in çöp toplama merkezinde diğer kuş sürüleri gibi yiyecek arayışı içerisinde olduklarına tanıklık ettik. Burada onlar ekmek ve yaşam mücadelesi verirken bizler de onları çekerek fotoğraf mesaisi yapıyoruz. Burada sadece leylek ve kuş türlerini değil, kedi köpek gibi çok sayıda sokak hayvanını da görebiliyoruz” dedi.