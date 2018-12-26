Kütükcü: "2018'de ticaret, savunma ve inovasyona odaklı çalışmalara ağırlık verdik"

KSO Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in başkanlığında yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi. KSO'nun ve Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, yeni yılın hayırlar getirmesini dileyerek, yeni yılda da ümitsizliğe kapılmadan, ülke ve Konya ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

2018 yılının üretim maliyetlerinin arttığı, üreticilerin ekonomik olarak zorlandığı bir yıl olduğunu belirten Kütükcü, “Özellikle yılın ikinci yarısından sonra ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerden iş dünyamız da olumsuz etkilendi. Konya Sanayi Odası olarak, bu süreçte üretim maliyetlerinin düşürülmesi, işletmelerin ve iş gücü piyasasının geliştirilmesi için pek çok çalışma yaptık. Toplantılar, çalıştaylar düzenleyerek, sanayicilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini tespit ettik ve bunları ilgili tüm kurumlarla paylaştık” dedi.

Dış ticarete KSO desteği

Kütükcü, 2018 yılında dış ticaret, savunma sanayi ve Ar-Ge inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüklerini aktararak, Konya'nın bu yıl ihracat rekoru kırmaya hazırlandığını, Konya Sanayi Odası olarak düzenledikleri yurtdışı iş gezileri ve ikili iş görüşmeleri ile bu sürece katkı verdiklerini kaydetti. Kütükcü, “Konyamız bu yıl 1.8 milyar dolar ihracat hedefine doğru hızla gidiyor. İnşallah bu yıl şehir olarak ihracatta yeni bir rekor kıracağız. KSO olarak bu sürece bugüne kadar çok kritik destekler verdik, vermeye devam edeceğiz. 2018 yılında 6'sı yurtdışı, 3'ü yurtiçi olmak üzere toplam 9 fuara inceleme gezisi düzenledik. Aynı zamanda, Konya'da KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen 9 fuara da Oda olarak destek verdik. Gerek Konya'da düzenlenen fuarlarda gerekse yurtiçi-yurtdışı fuar gezilerinde toplam bin 222 adet ikili iş görüşmesi organize ettik. Ayrıca bu yıl Odamız bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisi, ihracatçı ve ihracat yapma potansiyeli bulunan firmalara kılavuz kaptanlık yaparak, dış ticaretimize yeni bir ivme kazandıracak” diye konuştu.

“Savunma sanayinde hedefe ulaşıldı”

Göreve geldikleri günden beri hedeflerinden bir tanesinin de Konya'yı savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu parçaları üretecek bir savunma sanayi üssü haline getirmek ve bu konuda bir ana sanayi yatırımını şehre kazandırmak olduğunu vurgulayan Kütükcü, amaçlarına bu yıl içerisinde ulaştıklarını dile getirdi. Aselsan'ın Konya'ya yatırım yapma kararı aldığını hatırlatan Kütükcü, "Bu yatırımda, önce Konya Savunma Sanayi A.Ş. kuruldu. Daha sonra bu şirketimizle ASELSAN A.Ş. ortaklığındaki Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. kurularak tescil edildi. Bununla beraber savunma sanayi konusunda sürekli çalışıyor, organizasyonlar yapıyoruz. Ekim ayında da 3. Savunma Sanayi Zirvemizi yaptık. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlediğimiz zirvede, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan Aselsan, Roketsan ve STM gibi firmaların yanı sıra pek çok firma, yerli ve milli ürünlerini sergiledi. Odamızın ısrarlı gayretleri ve firmaların azmiyle bugün Konyamız Milli Savunma Bakanlığı'nın Onaylı Tedarikçi Listesinde 11 firma ile başı çekiyor” şeklinde konuştu.

“Innopark genişledi”

Konuşmasında Konya Sanayi Odası tarafından şehre kazandırılan Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki gelişmeleri de değerlendiren Kütükcü, Innopark'ın henüz yeni bir TGB olmasına rağmen “Türkiye'nin En Başarılı 50 TGB Listesi”ne 24. sıradan girerek, büyük bir başarıya imza attığının altını çizdi. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Innopark'ı bu yıl yeni yatırımlarla büyüttüklerini aktaran Kütükcü, Innopark'ın artık Konya ve çevre illerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına daha güçlü destek verecek bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi.

“147 kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi”

Mesleki eğitimin her zaman çalışma öncelikleri arasında bulunduğunu, işletmelerin nitelikli eleman sorununun önüne geçmek için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Kütükcü, bu kapsamda değirmen makineleri imalatında lider durumda olan Konya'nın sektördeki eleman ihtiyacının karşılanması için yapılan girişimlerin sonuç verdiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Konya, Çorum ve Gaziantep illerinde Bakanlığın belirleyeceği Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Makina Teknolojisi alanı altında Değirmencilik Dalı açılarak eğitim verilmeye başlanacağını bildirdi.

Başkan Kütükcü, mesleki yeterlilik belgesi konusunda da çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, gelen talepler doğrultusunda 147 çalışanı belge sahibi yaptıklarını hatırlattı.

“Finansmana erişime kolaylık sağlandı"

Finansmana erişimin iş dünyasının geçmişteki en büyük sorunu olduğunu, bugün de yüksek faizlerden dolayı bu sorunun devam ettiğini ifade eden Kütükcü, oda olarak TOBB'un öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredileri'ne her zaman dahil olduklarını vurguladı. Kütükcü, konuşmasına şöyle devam etti: "Nefes Kredisi'nin bu yılki uygulamasında Konya Sanayi Odası olarak 350 bin TL kaynak oluşturduk. Nisan-Temmuz 2018 aylarında devam eden uygulamada, Odamız üyesi 60 sanayicimize TOBB'un katkıları da dahil 11 milyon 171 bin TL kredi kullandırıldı. Daha sonra yine TOBB tarafından Eylül ayında “KOBİ Destek Kredisi” adı altında tekrarlanan uygulamada ise 325 bin TL kaynak aktardık. Halen devam etmekte olan uygulamada, TOBB'un katkıları da dahil oluşturulan 4 milyon 705 bin TL'lik kredi miktarının yüzde 73'ü kullandırıldı."

Başkan Kütükcü, 2018 yılında işletmelere işlerini geliştirmede ufuk açabilecek konular başta olmak üzere farklı içeriklerde 29 eğitim programı ve 75 toplantı, seminer düzenlediklerini de anlattı.

“Konya OSB'ye 82 milyon TL'lik yatırım yapıldı”

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yıl boyunca yapılan faaliyetler hakkında da bilgi veren Başkan Kütükcü, 2018 yılında bölgeye yenilenebilir enerji, yol alt yapı, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, içme suyu dağıtım şebekesi, atık su arıtma, haberleşme ve güvenlik sistemleri, eğitim, çevre düzenlemesi, kamulaştırma, sosyal tesis, planlama ve projelendirme gibi alanlarda toplam 82 milyon TL yatırım yaptıkları bilgisini paylaştı. Yapılan hizmetler hakkında da bilgi veren Kütükcü, "Konya Organize Sanayi Bölgemiz gerek sanayi alt yapısı gerekse sanayicilerimize verdiği hizmetlerle gerçekten dünya standartlarında bir OSB haline geldi. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, Konya Organize Sanayi Bölgemizle, bölgemizin üretim odaklı yönetim anlayışıyla, sanayi alt yapısıyla, verdiği hizmetlerle gurur duyabiliriz" dedi.

Başkan Kütükcü, konuşmasını hem Konya Sanayi Odası'nın hem de Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyetlerinin hayata geçmesinde emeği olan yönetim kuruluna, meclis üyelerine, meslek komitesi üyelerine ve profesyonel kadrolara teşekkür ederek sonlandırdı.