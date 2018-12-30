Kütükcü: “Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da ülkemize inanıyor, güveniyoruz”

KSO ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019'un tüm insanlık için huzur, bereket ve başarı getirmesini diledi. 2018 yılının başta ekonomi olmak üzere her alanda bir mücadele yılı olduğunun altını çizen Kütükcü, “2018 yılı küresel ekonomideki şartlar, ülkemize yönelik kur saldırıları ve sanayimizin bazı yapısal sorunlarından dolayı zor bir yıl oldu. Özellikle ara mallarında ithalata bağımlılığımızın yüksek olması, kurdaki yükselmeden dolayı üreticilerin maliyetini de artırdı. Bu da beraberinde enflasyonu getirdi. Ancak son dönemde ekonomide bir dengelenme süreci yaşandığını memnuniyetle görüyoruz. İnşallah Türkiye, yaşadığı tüm olumsuzluklardan ders çıkararak, sanayi üretimini ve üreticiyi güçlü bir şekilde destekleyerek, hayata geçirdiği reformlarla yeni başarı hikayeleri yazacaktır. Türkiye'yi daha fazla üreten, daha fazla ihracat yapan ve daha fazla refah üreten bir ülke haline getirebilmek için azimle, hiçbir zorluktan yılmadan çalışıyoruz. Türk iş dünyası olarak dün olduğu gibi, bugün de, yarın da ülkemizin geleceğine inanıyoruz, güveniyoruz. Zor ve mücadele dolu bir yılı geride bırakırken, 2019'un tüm insanlık için huzur içinde bir yıl olmasını temenni ediyor, yeni yılın başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.