Kütükcü, İlk 500'de yer alan Konyalı firmaları tebrik etti

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde yer alan 6 Konyalı firmayı tebrik ederek, önümüzdeki yıllarda bu sayının artmasını istediklerini söyledi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. Listede Konya'dan 6 firma yer aldı. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Bu yıl listede Konya Şeker 44. sırada, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi 134. sırada, Eti Alüminyum 143. sırada, Aydınlar Yedek Parça 299. sırada, Kangal Termik Santral 356. sırada, Ova Un Fabrikası 429. sırada yer aldı. Listede yer alan tüm firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, firmalarımızın tamamıyla gurur duyduğumuzu ifade ediyorum” dedi.

Önümüzdeki yıllarda listede yer alan Konyalı firma sayısının artmasını temenni eden Başkan Kütükcü, Konya'nın İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde daha fazla firmayla temsil edilecek potansiyelinin olduğunu vurguladı. Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalı seyrin firmaları da olumsuz etkilediğini, ancak buna rağmen Türk iş dünyası olarak üretmeye devam ettiklerini belirten Kütükcü, bu dönemde hayata geçirilecek yapısal reformlar ve yapılan düzenlemelerle özel sektörün üretim motivasyonunun daha da artırılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Kütükcü, şu anda Türkiye'de işletmelerin sorunlarının başında yüksek finansman maliyetleri geldiğinin, ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İlk 500 listesinde de bu sorunun kendisini yoğun bir şekilde gösterdiğinin altını çizerek, “2018 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden net satışları yüzde 34.5 artışla 878 milyar TL olarak gerçekleşti. İlk 500'deki net satışlar arttı ancak firmalarımızın karının önemli bir kısmı da finansmana gitmiş görünüyor. İSO 500'ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı 2018'de yüzde 88.9'a yükseldi. Finansman maliyetlerinde karı eriten bu artış, sanayicilerimizin rekabet şartlarını zorlaştırıyor. Öte yandan İSO 500 içinde AR-GE yapan şirket sayısının 276'ya yükselmesi, yine İSO 500 içindeki firmalarımızın 2018 yılındaki ihracat artış oranının yüzde 11.3 gerçekleşmesi de geleceğe dair umut verici” ifadelerini kullandı.