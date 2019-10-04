Kütükcü: “Innopark Konya'nın nitelikli sanayi üretim ve ihracat merkezi olacak”

Konya Sanayi Odası (KSO) meclis ve meslek komitesi üyeleri, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret ederek, yapılan yatırımları ve çalışmaları yerinde inceledi.

KSO meclis ve meslek komitesi üyeleri, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret etti. İnceleme gezisine katılan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, KSO tarafından şehre kazandırılan Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Konya'nın ve bölgenin nitelikli üretim ve ihracat merkezi haline geleceğini vurguladı.

KSO Başkanı Kütükcü, Innopark'ın, 2015 yılının Haziran ayında teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilerek Türkiye'de Organize Sanayi Bölgesi içerisinde konuşlanan az sayıdaki teknoloji geliştirme bölgelerinden birisi olduğunu ve çok kısa süre içerisinde önemli başarılara imza attığını söyledi. Kütükcü, “Konya Sanayi Odası olarak şehrimizin ürettiği ve ihracat yaptığı ürünlerin katma değerini artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Innopark bu anlamda sanayicilerimizin Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerini yürütmeleri, prototip üretimlerini yapmaları için önemli imkanlar sunan bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi. Sanayicilerimizin Innopark'a olan ilgisi de son derece memnuniyet verici. Geldiğimiz noktada Innopark, sanayicilerimizin katkısıyla sürekli gelişiyor, geliştikçe yeni başarılara imza atıyor. Şu anda 51 firmamızın üretim yaptığı Innopark, henüz genç bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmasına rağmen 2017 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi'nde en başarılı 24. Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçildi ve Türkiye'de en fazla yükselen Teknoloji Geliştirme Bölgesi oldu” dedi.

"Firmalarımızı kendi Ar-Ge merkezlerini kurmaya teşvik ediyoruz"

Kütükcü, Innopark'ın bölge sanayisine daha güçlü katkı vermesi için sürekli olarak yatırımlar yaptıklarını, ikisi kuluçka merkezi olmak üzere yeni binalar da kazandırdıklarını hatırlattı. Kütükcü, “Sanayimizde üretimde katma değeri artırmanın, teknoloji yoğun üretimimizi geliştirmenin yolu, Ar-Ge çalışmalarından ve Innopark gibi kurumlarla daha yakından çalışmaktan geçiyor. Firmalarımızı kendi Ar-Ge merkezlerini kurmaya teşvik ediyoruz. Ancak, Ar-Ge merkezi olmayan firmalarımızın Innopark'ta Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yürütmesi için tüm şartları da, alt yapıyı da hazırladık” şeklinde konuştu.

TGB'de Ar-Ge yapanlara devlet büyük teşvikler veriyor

Kütükcü'nün konuşmasının ardından sanayicilere Innopark'ın sunduğu hizmetler ve avantajları hakkında bilgi veren Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ise, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde verilen teşviklerin bir hayli fazla olduğuna dikkat çekti. Botsalı, “Bir nevi serbest bölgeler de diyebileceğimiz TGB'ler, Ar-Ge, tasarım, yazılım geliştirme gibi faaliyetlere devletin teşvik sunduğu yerler. Burada Ar-Ge faaliyeti yürütenlerin bu faaliyetleri ile ilgili her türlü gelirleri kurumlar vergisinden, çalıştırdığı personel de gelir vergisinden muaf. Sigorta priminin iş veren hissesinin yüzde 50'sini devlet ödüyor. Ayrıca gümrük vergisi muafiyeti gibi birçok alanda teşvik sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Innopark olarak teknoloji odaklı 20 yeni girişimci yetiştirdiklerini, bunların içerisinde dünya markası olmaya aday projelerin de olduğunu ifade eden Botsalı, yatırımcılar ile girişimcileri de buluşturarak yeni yatırımların hayata geçirildiğini de sözlerine ekledi.