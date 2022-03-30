Kuyumcu soyguncusu tutuklandı, 4 kilogram altın sahibine teslim edildi

Konya'da geçtiğimiz günlerde kuyumcu dükkânının duvarını delerek 4 kilogram altın çalan ve sonrasında güvenlik kamerası görüntülerindeki yürüyüşünden yakalanan zanlı tutuklandı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çalınan yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki 4 kilogram altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı, 21 Mart Pazartesi 01.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre çevreyi gözetleyen bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan boş iş yerine havalandırma deliğinden girdi. Şüpheli, yanında bulunan çanta içerisindeki balyoz ile kuyumcunun duvarını kırarak yaklaşık 2,5 milyon TL'lik altın çalarak kayıplara karıştı.

93 iş yerini ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, yürüyüşünden belirlendi

Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, 93 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptığı karşılaştırmalarla şüpheli Hasan Caner K'yi (30) yürüyüşünden tanıyarak tespit etti. Polis, şüphelinin karısı S.K. (23) ile arkadaşı D.D.S.'nin (25) de altınların bir kısmını sattığını güvenlik kameralarından tespit etti. Soygunu gerçekleştiren ve 10 adet suç kaydı bulunan Hasan Caner K. ve altınları satan karısı S.K. ile arkadaşı D.D.S.' yakalanarak gözaltına aldı.

4 kilogram altın evin çatısında bulundu

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemelerde, soygunu gerçekleştiren şüphelinin çalınan altınları evinin çatısında sakladığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Hasan Caner K.'nin evinin çatısında 14 ayar 3 kilo 800 gram ve 22 ayar 213 gram ziynet eşyası bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hasan Caner K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.