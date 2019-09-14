Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153385. Sokak üzerinde bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir bahçenin içerisindeki kuyudan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar ilk olarak kendi imkanları ile kediyi düştüğü kuyudan kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bahçeye gelen ekipler, kuyuya düşen kediyi kurtarmak için hazırlık yaptı ve ardından kuyu içerisine merdiven indirildi. Merdivenden kuyu içerisine inen itfaiye memuru, kuyudaki yavru olduğu anlaşılan kediyi bir kova içerisine alarak kurtardı. Yukarıya çıkartılarak yere bırakılan yavru kedi, bir süre sonra uzaklaştı.