Kuzeni tarafından vurulan hemşire 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Karaman'da geçen yıl ekim ayında çalıştığı sağlık ocağında kuzeni tarafından tabancayla vurularak yaralanan genç hemşire, Konya'da tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 24 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan 1. Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. (28) daha önce evlenme teklifini kabul etmeyen teyzesinin kızı 27 yaşındaki Emine A.'yı çalıştığı aile sağlığı merkezinde vurarak ağır yaraladı. Hüseyin B. aynı silahla karnından kendini vurdu. Hüseyin B. hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralı Emine hemşirenin Karaman'da başlayan tedavisi ise ailesinin yaşadığı Konya'da devam etti. Uğradığı silahlı saldırıda bir böbreğini de kaybeden Emine hemşire, 27 Ekim 2022 tarihinde Karaman'dan ambulansla Konya'ya sevk edildi. Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Emine hemşire bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Emine Ay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Meram Tıp Fakültesi Hastanesinden Konya Şehir Hastanesine nakledildi. Emine hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından merkez Meram ilçesinde bulunan Bedir Mezarlığında defnedildi.