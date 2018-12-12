Kuzey Kafkas heyeti Selçuklu'da

Kuzey Kafkasya'dan gelen Rusya Federasyonu Adıgey Özerk Cumhuriyeti temsilcileri ve beraberindeki heyet, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı ziyaret etti.

Ziyarete Adıgey Parlemento Başkanı Azamat Gerimop, Çerkes Parlemetosu ve Adigeya Derneği Başkanı Ramazan Tilemişok, Adigey Özerk Cumhuriyeti Müftüsü Adkarbiy Kardanov, Çerkez Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş, Çerkez Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez, AK Parti Bursa Eski Milletvekili Şerif Birinç ve beraberindeki heyet katıldı. Adigey Özerk Cumhuriyeti temsilcilerini Konya'da görmekten ve Selçuklu'da ağırlıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Anadolu gövdesi bulunan fakat kolları Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar dayanan çok büyük köklü bir devlettir. Sadece bulunduğumuz coğrafyada değil, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve Orta Doğu'da pek çok sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Hem din kardeşi olduğumuz, hem de akraba olduğumuz topluluklarda her yönden ilişkilerimizi geliştirmek ve doğru bir şekilde sürdürmek içinde doğru bir çaba sarf ediyoruz. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da pek çok kardeş belediyelerimiz bulunmaktadır. Kardeş belediyelerimizle belli periyotlarda işbirliği çerçevesinde ilişkilerimizi canlı tutmak ve daha da geliştirmek istiyoruz. Rusya Federasyonu içinde Adigay Özerk Cumhuriyeti öncülüğünde Maykop Belediyesi ile kardeşlik kurmayı bizlerde temenni ediyoruz. Hem toplumlar olarak ilişkilerimizi geliştirmek hem de belediye olarak bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak belli konularda işbirliği yapmayı arzu ediyoruz. Adigay Cumhuriyetinden gelen temsilcilerimizi her zaman aramızda görmek ve tekrar misafir etmek isteriz. Bizlerde ilk fırsatta kardeşlik ilişkilerini geliştirmek adına ziyarette bulunacağız” dedi.

Konya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıgey Parlamento Başkanı Azamat Kerimov, Konya'nın manevi huzurundan etkilendiklerini, Şeb-i Arus etkinliklerinin de yaşadıkları manevi duyguları perçinlediğini dile getirdi. Selçuklu Belediyesi ve Maykop Belediyesi arasında kültürel, siyasi, sosyal, dini olarak her anlamda iş birliğinin geliştirilmesi anlamında çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Adıgey Özerk Cumhuriyeti temsilcilerini ve beraberindeki heyeti, Konya Tropikal Kelebek Müzesine davet eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, günün hatırası olarak ziyaretçilere çini işlemeli tabak ve kelebek tablosu hediye etti. Ziyaret, Adıgey Parlamento Başkanı Azamat Kerimov'un, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Adıgey Cumhuriyetine ait geleneksel giysi hediye etmesiyle sona erdi.