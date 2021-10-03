Kuzusunu kurtarmak için gölete giren çocuk boğuldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunlarını otlatan 12 yaşındaki çocuk, yapay gölete giren kuzusunu kurtarmak için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tont Mahallesi çiftlik atlı mevkii olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kuzularını otlatan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz, kuzularından birinin yapay gölete düşmesi üzerine kuzusunu kurtarmak için gölete girdi. Ailesi Mehmet Durmaz'dan haber alamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Ereğli'den itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konya'dan gelen dalgıç kurtarma ekipleri Mehmet Durmaz'ın cansız bedenini düştüğü göletten çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mehmet Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kuzu ise itfaiye ekipleri tarafından canlı bir şekilde kurtarıldı. Mehmet Durmaz'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.