Kuzusunu kurtarmak isterken boğulan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunları otlattığı sırada yapay gölete düşen kuzusunu kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuk, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tont Mahallesi Çiftlik Altı mevkii olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kuzularını otlatan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz kuzularından birinin yapay gölete düşmesi üzerine kuzusunu kurtarmak için gölete girdi. Ailesinin Mehmet Durmaz'dan haber alamaması üzerine bölgeye Ereğli'den itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konya'dan gelen dalgıç kurtarma ekipleri Mehmet Durmaz'ın cansız bedenini düştüğü göletten çıkardı.

Mahalle mezarlığında defnedildi

Mehmet Durmaz'ın cansız bedeni, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan ailesine teslim edildi. Durmaz için ikindi namazını müteakip evlerinin önündeki tarlada cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Mehmet Durmaz'ın babası Fikret Durmaz güçlükle ayakta durdu. Durmaz'ın cansız bedeni Sarıca Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Mehmet Durmaz'ın akrabası olan Bayram Aydın, Mehmet'in koyun atlatırken kaçan ve gölete düşen kuzuyu kurtarmak için girdiği gölette boğulduğunu, kuzunun da itfaiye tarafından kurtarıldığını söyledi. Yapay göletin tehlike arz ettiğini belirten Aydın, en azından tel örgüyle etrafının çevrilmesi gerektiğini ifade etti.