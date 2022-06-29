Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Seydişehir-Konya Karayolu Karabulak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri E. (51) idaresindeki 27 AGD 143 plakalı Volkswagen marka otomobil, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direğinin üzerinde durabilen otomobilde bulunan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Yüksel (48), Selvi (37), Zehra (22), Betül (16) ve Gülcan E. (11) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.