Lastiği patlayan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Konya Adana karayolu Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi Kesimhane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Adana yönüne gitmekte olan Ercan S. (52) idaresindeki 06 BR 5339 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Ercan S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe K. (47), K.D. (17), Ö.S. (14) ile Damla Sümbül (10) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 10 yaşındaki Damla Sümbül hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.