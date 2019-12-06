Leyla Şahin Usta NEÜ'de gençlerle buluştu

Konferansta konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü gibi anlamlı bir zaman diliminde NEÜ'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Usta, “Kendimizi sevmeliyiz ki, ötekini sevebilelim. Kendi içimizde bir yolculuğa çıkarsak ancak o zaman, ötekini de anlayabiliriz. Kendimizi dinlemeyi, kendimize saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bu sevme işini tevazu ve saygınlıkla yapmamız gerekiyor. Yargılamadan sevmeli, yargılamadan dinlemeliyiz. Hatta yargılıyorsak bile yargıladıklarımızı dahi sevmeliyiz” dedi.

Ufak bir iyiliğin, büyük bir kötülüğün önünü kesebileceğini belirten Usta, “İnsanlığımızı bir kenara bırakmadan birbirimizi dinlemeliyiz. Dünyaya bir bakın, herkes konuşuyor. Medyada, toplumda her yerde konuşan insanlar var. Bizim birbirine kin duyan insanlara değil birbirini dinleyen, birbirine saygı sevgi duyan insanlara ihtiyacımız var. Olmuyor ise bırakmayacağız. Çalışıp çabalayacağız” şeklinde konuştu.

“Haklı bir dava için mücadele ettim”

Başörtüsü yasağı nedeniyle okuldan atıldığı dönemleri hatırlatan Leyla Şahin Usta, bir dönem çok canlarının yandığını ancak vazgeçmeyerek direndiklerinin altını çizdi. Leyla Şahin Usta, “Haklı bir dava için mücadele ettim ve bu şekilde Türkiye'yi değiştirdiğimizi düşünüyorum. Dünyayı kökten değiştiremeyiz ancak hepimiz ufak çabalarımızla iyiliğin kazanmasını sağlayabiliriz. Kötülüğün gerçekleşmesi için gerekli olan şey, iyiliğin yok olup, iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır. Hepimiz yaptığımız seçimlerden ibaretiz. Ya olduğu gibi kabul edip yaşayacağız ya da kendimizi geliştirme sorumluluğu ile uğraşacağız” ifadelerini kullandı.

Hedef koymakla ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulunan Usta, “Yaşadığımız sıkıntılara rağmen ben okulumu okuyup, mücadele edip iyi bir hekim olmayı seçtim ve başardım. Bugün vekil olarak ülkemiz adına önemli hedeflerimiz var. Biz bu büyük hedefler için çabalamalıyız” diye konuştu.

İşlerinin insana hizmet olduğunu kaydeden Leyla Şahin Usta; hep kalp gözünden bahsedildiğini, aslında kalbin kulakları da olduğunu ve kalbimizle gördüğümüz gibi duymamız gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Şiddeti beslemeyeceğiz, öteleyeceğiz”

Ülkemizdeki şiddet gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Leyla Şahin Usta, “Sadece kadına yönelik şiddet değil, bakıyorsunuz sağlık çalışanlarına, otobüs şoförlerine, öğretmene şiddet haberleri duyuyoruz. Burada sorun, şiddeti çözüm olarak görmekte Kanuni olarak düzenlemelerimiz yapılmış durumda, ancak yalnızca kanunla olmayan şeyler var. Mesele, toplumsal olarak şiddet konusunda ciddi bir tavır koymamız gerektiği Bu sayede ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Biz bu sorunla mücadele edeceğiz. Şiddeti beslemeyeceğiz, öteleyeceğiz ve asla normalleşmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Soru-cevap bölümüyle devam eden programın sonunda NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Leyla Şahin Usta'ya hediye takdim ederek, kendilerine katılımlarından ötürü teşekkürlerini iletti.