Leyla Şahin Usta ve Ziya Altunyaldız'dan Başkan Kılca'ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

31 Mart'ta rekor bir oy oranı ile Karatay Belediye Başkanı seçilen Hasan Kılca'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Başkan Hasan Kılca'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın uzun yıllar belediyecilik tecrübesine sahip olduğuna vurgu yaparak, “Tecrübenizle Karatay için Konya için güzel hizmetlerde bulunacağınıza inanıyoruz. Yolunuz açık olsun. Sizlere güveniyoruz ve desteklerimiz sonuna kadar sizlerle olacak. Milletvekillerimizle ve teşkilatlarımızla birlikte Karatay'ımız ve sizin için ne gerekiyorsa hazırız” dedi.

“Her zaman Karatay'ımız ve sizlerle olacağız”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise Başkan Kılca'nın 31 Mart Seçimleri neticesinde millete hizmet etme takdirini elde ettiğini belirterek, “Konya'mızın bugüne kadar belediyecilikte elde ettiği başarının üzerine yeni başarı örnekleri ekleyeceğinize ve Karatay'ımızı en güzel hizmetlerle donatacağınıza inanıyoruz. Bizler de milletvekilleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Halkımızın bizlere verdiği sorumluluğa layık olmaya gayret ediyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kılca, seçim süreci boyunca büyük destekleri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri ve teşkilatlara teşekkür etti. Kılca, “Seçimi geride bıraktık. Hep birlikte çalışarak Konya'mıza ve Karatay'ımıza yakışır güzel bir netice elde ettik. Bu güzel sonuçta herkesin emeği var. Milletvekillerimizden ve tüm teşkilat mensuplarımızdan Allah razı olsun. Hemşehrilerimiz bizlere bir sorumluluk verdi. Bizler de bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. Artık çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile İl ve Karatay İlçe Teşkilatı da katıldı.