Leyla Şahin Usta'dan Tantavi Kültür Merkezi'ne ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yenilenen Tantavi Kültür Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Meram Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilerek hizmete sunulan ve ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde açılışı gerçekleştirilen Tantavi Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'tan, Merkez hakkında bilgi alan Usta, 15 Temmuz Şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu ay yıldızlı görseli, 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisini, 15 Temmuz temalı tasarım çalışmalarını inceledi. Vatandaşların, 15 Temmuz duvar yazılarına yansıyan duygularını okuyan Leyla Şahin Usta, duvara 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği cesaret ve fedakarlık hakkında ki kendi düşüncelerini ‘Milletin Destanı' sözleriyle özetledi. Anı defterine düşüncelerini de yazan Usta, 15 Temmuz temalı 3 boyutlu viar gözlükle o ihanet gecesini bir kez daha yaşadı. Genel Başkan Yardımcısı Usta ve Başkan Kavuş Tantavi'ye gelen vatandaşlarla sohbet ettiler ve kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukların bu isteklerini geri çevirmedi.

“Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, Konya'nın ihtiyacı olan bir yatırım”

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin açılış tarihinin oldukça manidar olduğunu kaydeden Leyla Şahin Usta, darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizin anısına ve onlara ithafen yapılan bu anlamlı açılış için Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Bu merkezin Konya'nın ve Meram'ın ihtiyacı olan bir yatırım olduğunu belirten Usta, “Böylesine önemli tarihi bir yapının restore ederek milletimizin hizmetine sunulmuş olması takdire şayandır. Çok keyifli ve başarılı bir yatırım oldu. Böyle güzel bir mekanın oluşmasında, inşasından restoresine, mimarisinden ışıklandırmasına kadar en ince ayrıntısına kadar özveriyle çalışan herkese başkanımız nezdinde şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi han, farklı sergilerin, etkinliklerin, gösteri ve sunumlarla kitap okumalarının yapılabileceği değerli bir mekan haline geldi. Tüm Konyalılara ve Meramlılara hayırlı olsun. Bu nezih mekan, onlar için değerlerine değer katacak bir fırsat olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Konya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'ya, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç eşlik etti.