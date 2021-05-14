Leylekler yiyecek mesaisinde

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşam süren leylekler, tarlalarda mesai yapan traktörleri takip ederek sürülen toprak arasından çıkan solucan ve böceklerle besleniyor.

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinin bulunduğu Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ ve Adaköy Mahallelerinde Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi'nde bahar ve yaz dönemini geçiren leylekler, bugünlerde besin arayışlarını sürüler halinde tarlalarda devam ettiriyor. Tarlalarda sürüm yapan traktörleri takip eden leylek sürüleri, toprakların arasında ortaya çıkan solucan ve böceklerle besleniyor. Leylekler bir yandan beslenirken, diğer yandan da yuvalarına buldukları besinleri taşıyor.

Fotoğraf tutkunu Selman Sayın, Beyşehir'in ilkbahar ve yaz döneminde çok sayıda leyleği misafir ettiğini belirtirken, ilçenin bu dönemde adeta leylek cennetine dönüştüğünü belirtti. Sayın, leyleklerin ilçede yaşam sürdükleri devrede yiyecek sıkıntısı hiç çekmediğine dikkat çekerken, “Beyşehir Gölü kıyıları, sulak alanlarımız, doğa ve ekili alanlar leylekler için besin yönünden sonsuz bir imkan sunuyor. Onlar da böyle zengin bir besin alanını her dönem tercih ediyor. İşte fotoğrafladığım leylekler de tarlalarda traktör peşinde her türlü yiyeceği kolayca bulup yuvasına taşıyabiliyor” dedi.