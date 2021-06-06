Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi

sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından binlerce öğrencinin katıldığı LGS sona erdi. Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45 itibariyle sona erdi. Oturumun sona ermesinin ardından öğrencilere bahçede dolaşmaları ve hava almaları için 45 dakika ara verildi. Öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmezken, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrencilere Matematik ile Fen Bilimleri'nden oluşan 40 soruluk sayısal bölüm için 80 dakika süre verildi. İkinci oturumun saat 12.50'de tamamlanmasının ardından merkezi sınav sona erdi. Öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak sırayla çıkmalarına izin verildi. Aileler de çocukların heyecanına ortak olmak için okul önünde çocuklarının çıkmasını bekledi.

Sınavdan çıkan öğrencilerin bir kısmı soruların zor olduğunu belirtirken; kimisi de soruların normal olduğunu, uzaktan eğitimde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.