Lokantacı esnafından vergi ve SGK ödemelerine erteleme talebi

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Lokantacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Karamercan, korona virüsünden dolayı hükumet tarafından Türkiye'de alınan tedbirleri desteklediklerini ve takdir ettiklerini söyledi.

“Mesela vergi ve SGK primi ödemeleri bir süre ertelenmeli”

Bu tedbirler neticesinde lokantalarda işlerinin durma noktasına geldiğini belirten Karamercan, “Tedbir amaçlı kapanan diğer esnaflarımızın da mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında haklı olarak hükümetimizden esnaflarımız adına beklentilerimiz oluşmaktadır. Mesela vergi ve SGK primi ödemeleri bir süre ertelenmeli, içerisinde bulunduğumuz Mart ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin ödeme süreleri ertelenmeli, bunun yanında virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar elektrik, su, doğal gaz dahil olmak üzere esnaflarımızın kullandıkları kredi borçları ertelenmeli, esnaf ve sanatkarlarımıza en az 6 ay geri ödemesiz faizsiz krediler verilmelidir” dedi.

"Esnaflarımızı rahatlatacağı inancını taşımaktayız"

Konya'da faaliyet gösteren lokantalarda hijyen konusunda gönül rahatlığıyla yemek yenilebilir olduğunu kaydeden Karamercan, “Ama virüsün yayılmasını önlemek için okulların tatil edilmesinin yanı sıra, toplu kullanım alanlarının da dezenfekte edilmesi hayati önem taşıdığından dezenfektan, eldiven, maske gibi malzemelerin dağıtımı yapılarak, esnaflarımızın kendi iş yerlerini dezenfekte etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca prim borcu olan esnaflarımızın ve ailelerinin yıl sonuna kadar ilaç alabilmelerinin önü açılmalıdır. Cumhurbaşkanımızın bu hafta içerisinde açıklayacağı ekonomi paketinin içeriğindeki beklentilerimiz büyük olup, esnaflarımızı rahatlatacağı inancını taşımaktayız” şeklinde konuştu.

“Alınacak kararların sonuna kadar destekçisi olacağız”

Kaos ortamı oluşturmaya ve panik yaratmaya çalışan fırsatçı vatan hainlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Karamercan, “Provokasyonlara gelmeden, hassas ve çok titiz bir şekilde çalışan devlet yetkililerimizin açıklamalarına itibar ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de alınacak kararların sonuna kadar destekçisi olacağız. Endişeye mahal vermeden en az zararla en kısa sürede korkmadan bu virüs illetinden inşallah kurtulacağız” ifadelerini kullandı.