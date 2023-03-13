Lüks araçta zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu lüks araçta yapılan aramada, 2 kilo 20 gram metamfetamin maddesi, çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şehir girişinde yaptığı uygulama esnasında şüphe üzerine durdurduğu lüks bir araçta arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bagaj kısmındaki döşeme içine yerleştirilmiş bir adet tabanca, motor kısmındaki muhafaza altında 4 parça halinde 2 kilo 20 gram metamfetamin maddesi, çeşitli bölmelere gizlenmiş bir miktar esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirdi. Araçta bulunan 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.