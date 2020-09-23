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Maddi sorunları olduğunu söyleyen kişi çatıdan atlamaya çalıştı

Konya’da bir alışveriş merkezinin çatısına çıkarak atlamaya çalışan ve maddi sorunları olduğunu iddia eden bir kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.

Konya'da bir alışveriş merkezinin çatısına çıkarak atlamaya çalışan ve maddi sorunları olduğunu iddia eden bir kişi, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.


Olay, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğunu iddia eden Mehmet H. (32) alışveriş merkezinin terasına çıkarak atlamaya çalıştı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet H.'yi indirmek için dakikalarca dil döktü. Ekiplerin uzun uğraşları sonunda yaklaşık 2 saatte indirilen şahıs polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Çevrede biriken vatandaşlar ise, bu anları cep telefonuna kaydetti.


Öte yandan, Mehmet H.'nin 48 suç kaydından 30'unun intihar girişimi olduğu öğrenildi.

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