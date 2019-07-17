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Maden sahasında göçük: 2 yaralı

Konya’nın Ilgın ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kamyon sürücüsü ile ona yardım etmek isteyen arkadaşı yaralandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kamyon sürücüsü ile ona yardım etmek isteyen arkadaşı yaralandı.


Olay, Ilgın ilçesi Çavuşcu Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait maden sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar sırasında yaşanan toprak kaymasında Serkan Can (39) kullandığı kamyonla birlikte toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçinin arkadaşları da bu sırada kurtarmak için çalıştı. Çalışmalar sırasında işçilerden Salih Asan, arkadaşını kurtarmak için levye ile kamyonun kapısını açmaya çalışırken kolundan yaralandı. Salih Asan, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre sonra toprak altından çıkarılan işçi Serkan Can da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Serkan Can, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla ile Konya'ya sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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