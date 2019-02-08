Mahir Eller Konya'da nitelikli işgücü desteği sağlayacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Konya Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde Konya'nın da aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülen “Mahir Eller Projesi” ile 30 bin kişiye ulaşılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 15 milyon avro bütçeli “Mahir Eller Projesi” ile 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Mahir Eller Projesi Konya Bilgilendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çankırlı, “Projeye katılanlar hem daha kolay iş bulabilecek hem de şirketlerimize ve ülkemize katkı sağlayacaklar. Projede gönüllü işveren olmak isteyen firmalarımız da kazanacak. Konyalı firmalarımızı, birlikte yaşamak ve birlikte çalışmak için gönüllü işveren olmaya davet ediyorum. Hükümetimiz, burada da yanımızda olduğunu gösterdi. 3 bin kişinin istihdam edileceği proje kapsamında, ilk kez istihdam edilecek Suriyeli çalışanlar için firmalarımıza teşvik verilecek. Çalışma izni ücretleri ve yeni istihdam ettiği kişinin toplam maliyetinin yüzde 10'u, proje süresince 6 ay boyunca karşılanacak. Ayrıca firmalarımız mevcut çalışanlarının mesleki yeterliliklerini, proje kapsamında ücretsiz olarak belgelendirme imkânına sahip olacak. Dolayısıyla proje tamamlandığında, şirketlerimiz de daha kalifiye insanlarla çalışma fırsatı bulacaklar. Geçici koruma altındaki Suriyelilerle birlikte vatandaşlarımız da bu projeden faydalanabilecek. İstihdam edilecek her 100 kişiden 35'inin vatandaşlarımızdan oluşması hedeflendi. Projeyle Konya ve tüm Türkiye'nin kazançlı çıkacağına inanıyoruz” dedi.

Toplantıya video-konferans ile katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Mahir Eller Projesi ile mesleğinde usta olanlara, işinin erbabı olanlara bunu kanıtlama, tescilleme imkanı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Projenin Yerel Oda Koordinatörü Erdener Sunar, Mahir Eller Projesinin detaylarını katılımcılarla paylaştı. Sunar, “İki sene sürecek olan Mahir Eller Projesi; Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerini kapsıyor. Proje kapsamında söz konusu 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisi belirlenecek, 15 bin kişinin mesleki yetkinliği belgelendirilecek ve 3 bin kişiye istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.