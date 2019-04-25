Mahir Eller Projesi ile iş arayanlar bir adım öne geçiyor

Proje kapsamında MYK belgesi alan mesleki ve teknik lise mezunları, işveren buluşmaları kapsamında da iş bulmada bir adım öne geçecek. Mahir Eller Projesinin hedef kitlelerinden birini ise mesleki ve teknik lise mezunları oluşturuyor. Bu kapsamda, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa'dan oluşan 12 ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarında projeye ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. Bu toplantılara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile mesleki ve teknik liselerin temsilcileri katılıyor. Bu kapsamda Konya Ticaret Odasında da toplantı gerçekleştirildi. “Mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla 12 ilde yürütülen “Mahir Eller Projesi” ile toplamda 30 bin kişiye ulaşılması planlanıyor. Proje ile bu kişilerin beceri haritasının çıkartılıp, mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi de hedefleniyor.

Mesleki yeterlilik belgeli mezunlar bir adım öne geçiyor

Mesleki ve teknik lise mezunlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi alması pek çok avantaj sağlıyor. Kendi alanı dışında başka bir alanda da uzmanlığı olan kişi, MYK sınavına girerek ve ücretsiz olarak bu becerisini belgeleyerek alanında avantaj sahibi oluyor. Bunun yanı sıra, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile teorik bilgisinin yanı sıra pratik bilgiye de sahip olduğunu gösteriyor. Bu belgeye sahip olanların okuldan işe geçiş sürecinin hızlanacağını, kendi alanındaki işlere olan ilgisinin artacağı öngörülüyor. Ayrıca, kendi ilindeki sanayi ve ticaret odalarında işverenler ile bir araya gelerek kendi bölüm mezunlarından bir adım öne geçiyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi ile bireyler, sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri daha iyi sergileyebiliyor; işverenler ise, nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabiliyor ve teşvik imkanlarından daha kolay yararlanabiliyor. Bu anlamda Mahir Eller Projesi nitelikli insan kaynağıyla tüketiciye sunulan ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

İki sene sürecek olan Mahir Eller Projesi; 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerisini belirlemeyi, 15 bin kişinin mesleki yetkinliğini belgelendirmeyi ve 3 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Bu proje ile mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan mahir ellere, mahir insanlara ulaşılması hedefleniyor. Mesleğinde usta olanlara, işinin erbabı olanlara, “İyi bir hayat, iyi bir iş için; mesleğini belgele, farkını koy ortaya” sloganıyla sesleniliyor. Mahir Eller Projesi, Türkiye'de 20 bin kişiye mesleki belgelendirme sınavlarına girme imkanı tanıyan ve belge almaya hak kazanan 3 bin kişiyi işverenlerle buluşturmayı hedefleyen tek proje olarak dikkat çekiyor.