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Mahsur kaldığı asansörden kurtarılan çocuk polise ve itfaiyeye sarılıp gözyaşı döktü

Konya’da bir üst geçidin asansöründe annesiyle birlikte mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk, kurtarma çalışmasının ardından polise ve itfaiye erine sarılarak gözyaşı döktü.

Konya'da bir üst geçidin asansöründe annesiyle birlikte mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk, kurtarma çalışmasının ardından polise ve itfaiye erine sarılarak gözyaşı döktü.


Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile evden çıkarak markete alışverişe giden 11 yaşındaki Samet İşler, cadde üzerindeki üst geçide çıkmak için annesi ile birlikte asansöre bindi. Anne oğul, bindikleri asansörün arızalanması sonucu mahsur kaldı. Asansörden çıkamayan anne ve oğlu için itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen Konya İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, asansörün kapısını açabilmek için çeşitli yöntemler denedi. Asansör içerisinde zor anlar yaşayan anne ve oğlu, asansörden güçlükle çıkarıldı. Asansörden ilk olarak çıkartılan ve gözyaşlarına hakim olamayan Samet İşler, olay yerine gelen polis memuruna ve itfaiye erine sarılarak gözyaşı döktü. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan küçük çocuk güçlükle sakinleştirildi. Asansörden çıkarılan anne ve oğlu daha sonra yakınlarının gelmesiyle evlerinin yolunu tuttu.

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